Meine Meinung: Argument Wasserflöhe

Meine Fische sind bio, sagt Frank Radig. Aber erst auf Nachfrage. Während andere Erzeuger in der Lebensmittelbranche das als Besonderheit herausstellen, hält der Fischer aus Schlettwein eine naturnahe Tierhaltung für normal.

Den Wechsel von der intensiven zur extensiven Fischwirtschaft habe er schon vor vielen Jahren vollzogen. Lediglich Weizen füttere er zu. Ansonsten müssten seine Fische mit Wasserflöhen, Schnecken und Würmern klarkommen.

Unfreiwillig denkt man da an die Nahrungskette, die man einst im Biologieunterricht erklärt bekommen hat. Und manchem könnte bei dieser Vorstellung der Appetit vergehen.

Ich allerdings finde, dass Wasserflöhe & Co. erst recht ein Argument für Fisch aus einheimischen Teichen sind. Denn was in Atlantikfischen steckt, wissen wir gleich gar nicht. Für mich wäre solche Unkenntnis kaum appetitanregender.

Fisch-Ernte am Wiesenteich in Pößneck-Schlettwein