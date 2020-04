Marcus Cislak ist Reporter in der Lokalredaktion Pößneck.

Marcus Cislak möchte endlich wieder in den Urlaub

Meine Meinung: Chancen nutzen

Am Mittwochmittag aktualisierte das Auswärtige Amt die Reisewarnungen, die am kommenden Sonntag ausgelaufen wären. Bis zum 14. Juni wird vor nicht notwendigen, touristischen Fahrten ins Ausland gewarnt. Wie erwartet. Der Zeitraum fällt nun in die bald beginnende Urlaubssaison. Kostenfreie Stornierungen seitens der Reisewilligen werden weiter auf die arg gebeutelte Tourismusbranche herniederprasseln.

Wie viele Orlataler auch werden wir unsere Ferienreise, die am 21. Mai gen Kreta gestartet hätte, schweren Herzens absagen müssen. Bis zuletzt haben wir gehofft.

In den nächsten Monaten wird wohl die Naherholung eine größere Rolle spielen. Dabei könnte die lokale Hotel- und Gastronomie eine gewichtige Rolle spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es da in absehbarer Zeit gewisse Lockerungen geben wird.

Dann schlägt die Stunde von Menschen wie Alexe von Wurmb, die an unsere schöne Landschaft und an deren touristische Vermarktbarkeit glauben.

Eine ganze Branche wartet darauf, dass es wieder losgeht, Stühle und Betten wieder voll werden. Ein zaghafter Beginn ist, dass die Mühlenfähre, einer der touristischen Highlights, ab dem 1. Mai wieder verkehrt.

Wir harren weiter der Dinge und unterstützen euch da draußen. Versprochen!