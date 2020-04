Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Das geht einem auf den Keks

Die Natur erwacht und allerorts treibt es die Bewohner in unserem schönen Saale-Orla-Kreis vor die Tür. Man merkt landauf, landab, die Corona-bedingten Beschränken gehen den Menschen allmählich auf den Keks. Man lauert förmlich auf Lockerungen. Während die einen verantwortungsvoll mit dem höchsten Gut, unserer aller Gesundheit, in der Öffentlichkeit umgehen, gibt es immer wieder Unbelehrbare, die die Regeln, die zu ihrem und unserem Schutz für eine absehbare Zeit existieren, permanent übertreten.

Sie spielen aus lauter Langeweile mit der Gesundheit aller. Ich will nicht krank werden, 14 Tage in Quarantäne, schlimmstenfalls am Beatmungsgerät hängen. Jederzeit kann eine zweite Corona-Welle über uns hereinbrechen. Muss man das riskieren?

Ich kann es verstehen, dass man sich draußen in größeren Gruppen treffen will. Ich liebe Musikfestivals unter freiem Himmel, das gehört dazu. Doch die fallen wohl alle aus. Das geht mir auf den Keks. Liebgewonnene Gewohnheiten sind eben schwer zu ändern. Die meisten haben das aber längst getan. Ich wünsche den wenigen, die es noch immer nicht begriffen haben, dass sie es auch endlich tun mögen.