Marcus Cislak über fehlenden Nachwuchs in der Branche.

Meine Meinung: Das Töpferhandwerk lebt

An diesem Wochenende konnte man zum Tag der offenen Töpferei erneut den Keramikern thüringen- und orlatalweit über die Schultern blicken, sich ausprobieren, Gespräche führen, Handwerksarbeiten bewundern, sich inspirieren lassen und Ideen austauschen.

Ob Groß ob Klein, jeder, der in die kleinen Ein-Mann-Unternehmen trat, wurde freundlich begrüßt, mit Häppchen, Kuchen und Kaffee verköstigt. Für einen schmalen Taler konnte man beispielsweise bei Ulvhild Einsiedel Tassen, Schalen und Deko-Elemente mit den eigenen Händen entstehen lassen.

Erfahrene Hobby-Keramiker, aber auch blutige Anfänger haben sich in den Werkstätten getummelt. Wohl weniger als sonst, wie man hören konnte. Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es war ausreichend Zeit und Raum vorhanden, um sich kreativ entfalten zu können. An der Begeisterung der Interessierten kann es kaum liegen, dass das uralte Töpferhandwerk ein echtes Problem hat: der fehlende Nachwuchs. Die Ausbildung sei teuer und aufwendig. Ohne zusätzliche Unterstützung der Einzelunternehmer sei dem kaum beizukommen.

Hoffentlich fand sich an diesem Wochenende wer in den Werkstätten ein, der die Qualität sah und sich vom Herzblut der Töpfer anstecken ließ. Und sich für die Innung an ansprechender Stelle stark machen kann. Denn das ist es wert! Das Handwerk lebt!