Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Den Helfern sei dank

Mit Grausen erinnert sich wahrscheinlich so mancher Orlataler an die Schneise der Verwüstung, die sich vor knapp eineinhalb Jahren vom Gewerbegebiet Weira, über den Hügel, quer durch Dreba bis zur Jugendherberge in Plothen zog. Damals fegte ein gewaltiger Sturm, einige sprachen von einem Tornado, über eine Länge von ein paar Kilometern durch das Gebiet. Ein Wunder, dass niemand körperlich zu Schaden kam. Rasch waren die Helfer dann auch vor Ort, man unterstützte sich gegenseitig.

Sturmtief „Sabine“ traf uns nicht so gewaltig, wie befürchtet. Zu unserem großen Glück. In anderen bundesdeutschen Landesteilen sieht die Lage deutlich schlimmer aus. Das Wetter schlägt seit ein paar Jahren immer öfter Kapriolen, Extreme häufen sich. Wer den Klimawandel nach solchen Ereignissen noch leugnet, dem ist nicht mehr zu helfen.

Leider, muss man sagen, haben sich die Feuerwehrleute an die mehr werdenden wetterbedingten Einsätze gewöhnen müssen. Immer mehr Zeit, bei schwindendem Personal, wenden die Kameraden auf. Den freiwilligen und beruflichen Einsatzkräften allerorts muss man ein großes Lob für ihre Arbeit im Dienst der Menschen und deren Hab und Gut ausrichten, sie handeln und handelten wie so oft schnell und besonnen.

Danke, dass ihr in allen Notsituationen für uns da seid. Kommt gesund wieder!