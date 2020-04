Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der rote Erdbeermund

Als ich auf dem Acker bei Oelsen stand, wo ein Dutzend Mitarbeiter aufwendig Setzlinge in den Boden pflanzte, erfuhr ich, dass die Agrarfläche auch Erdbeerfeld genannt wird. Das legte einen Schalter in meinem Kopf um, der meine Gedanken in die Vergangenheit lenkte. Ich erinnerte mich, wie ich mit meinen Eltern Jahr für Jahr regelmäßig auf Erdbeerfeldern stand, die die lokalen Bauern für die Öffentlichkeit freigaben.

Erdbeeren zum Selbstpflücken. Ich freute mich jedes Mal darauf, wenn man sich gefühlt drei Kilo der leckeren roten Sommerfrüchte noch auf dem Acker in den Mund stopfen konnte. Und körbeweise gepflückte Erdbeeren mit Heim nehmen durfte, um eine Erdbeertorte zu bestücken oder Marmelade zu kochen. Voller Ungeduld fragte ich meine Eltern stets, wann die Saison endlich wieder startet. Es gab eine Zeit, da konnte man sich aussuchen, welches Feld man in der Umgebung benaschen und- ackern konnte. Doch irgendwann verschwand dieser Trend. Schade eigentlich. Nun hoffe ich, dass das Oelsner Feld, oder ein anderes, vielleicht mal wieder seinem Namen alle Ehre macht. Dann schnappe ich mir meine Familie und ernte die leckeren roten Sommerfrüchte, statt zu einer x-beliebigen Erdbeerbude zu fahren und sie nur zu kaufen.