Meine Meinung: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Schon in der Zwischenkriegszeit soll die Notwendigkeit einer Ortsumgehung für Pößneck erkannt worden sein. Seither ist das Verkehrsaufkommen um ein Vielfaches gestiegen. Passiert ist trotzdem, und so ehrlich muss man schon sein, nichts. In Planungen und Untersuchungen aller Art ist über die Jahre Geld in Größenordnungen geflossen, eine Umfahrung ist dennoch nicht in Sicht. Und so fahren unentwegt Schwerlaster, Pendler, Urlauber und andere Verkehrsteilnehmer durch teils enge Straßen und dicht besiedelte Gebiete. Die B 281 ist die Magistrale des Orlatales, die manche Orte dank geschickter Politik und glücklicher Fügungen umfährt und andere wie Pößneck eben nicht.

Seit den 1990ern wurden hier wiederholt Unterschriften gesammelt. Längst vergessene Landtags- und Bundestagsabgeordnete hatten den Öpitzern, aber auch den Bundesstraßenanliegern aus Krölpa und Rockendorf versprochen, sie von Erschütterungen, Gestank und Lärm zu erlösen. Mancher alte Kämpfer um eine erträglichere B 281 hat mittlerweile das Zeitliche gesegnet. Der Langmut der Betroffenen ist erstaunlich.

Das Problem ist, dass großräumige Umfahrungen politisch nicht gewollt sind und dass es keine ortsnahen Lösungen ohne neue Betroffenheiten gibt. So bleibt in Sachen Öpitz bedauerlicherweise festzustellen: Die Hoffnung stirbt zuletzt.