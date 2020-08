Meine Meinung: Die Kulissen heben

Die farbigen Schutznetze umhüllen das Oppurger Schulgebäude. Rund ein Dutzend Fahrzeuge stehen fast täglich um das Haus herum. Viel ist von außen nicht zu erkennen, auf das im Inneren muss man sich auf die Aussagen des Landratsamts Schleiz verlassen. Warum?

Es scheint, man ist nachhaltig vom Triptiser Schulbaufiasko geschädigt worden. 2018 wurde das Desaster ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler aufgenommen und dort als Fass ohne Boden angeprangert. Es habe unzureichende Kostenschätzungen gegeben.

Diese Fehler will man freilich bei den Sanierungen in Oppurg nicht noch einmal begehen und hält sich vornehm zurück. Jeder Euro, scheint mir, wird dreimal herumgedreht – völlig richtig –, man hält sich aber eher bedeckt und gibt nur Informationen auf Nachfrage heraus. Ich wünsche mir, mal eine Vor-Ort-Begehung machen zu dürfen. Einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Was mich da erwartet? Na, was wohl? Handwerker, die ihrem Fach alle Ehre machen, natürlich. Also, wo ist das Problem?

Es ist Halbzeit und es gibt sicherlich Einiges zu bestaunen. Ich will es mit eigenen Augen sehen, für Sie dokumentieren, liebe Leser.