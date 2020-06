Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die Vergessenen

Es kommt selten vor, dass ein Konstrukt fehlerfrei oder zumindest annähernd fehlerfrei ist. Meistens muss man sich auch entscheiden: Was gesund ist, ist zwar gut, aber manchmal nicht zwingend köstlich, was wieder nicht ganz so gut ist – zumindest für die Gaumenfreuden. Was von guter Qualität ist, ist oft teuer. Wenn es günstig ist, taugt es meist wenig. Und die, die in der Gesellschaft hinten anstehen müssen oder oftmals vergessen wurden, haben nicht das Glück, ein Stück vom guten Kuchen abzubekommen.

In Pößneck ist das dank Ehrenamtlicher und Ein-Euro-Job-Helfern anders. In sogenannten Tafelgärten werden Obst-, Gemüse- und Kräutersorten angebaut – vielseitiger als das, was manch eine Ladenkette zu bieten hat. Sobald diese gesunden Nahrungsmittel geerntet werden, kommen sie an die Pößnecker Tafeln, die gerade kürzlich vermeldeten, dass es ihnen an eben jenen Lebensmitteln mangelt.

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Die Helfer haben eine sinnvolle Beschäftigung und die Tafel hat Lebensmittel, von denen Nicht-Nutzer fast nur träumen können, denn bei diesem Obst und Gemüse weiß man, woher es kommt. Nicht unnatürlich außerhalb der Saison herangezüchtet, keine weiten Wege hinter sich, unbehandelt, ohne Zusatz von Chemie, weil es ja nicht nach langen Frachtwegen auch im Regal noch gut aussehen muss. Und machen wir uns nichts vor: Sachen aus eigener Ernte schmecken ganz anders – mehr nach Tomate, mehr nach Gurke, mehr nach allem. Ich finde, dass vieles, was man in Geschäften bekommt, eher wässrig schmeckt und nach Chemie riecht.

Die Tafelgärten sind eine tolle Aktion, die denjenigen zugute kommt, die sonst nur das bekommen, was nahe am Verfallsdatum ist. Und ich freue mich wirklich darüber, dass die, die sonst nur allzugern von der Gesellschaft vergessen werden, auch einmal das bekommen, was das Beste vom Besten ist.

Und allen Helfern, lasst euch gesagt sein: Ihr macht mehr, als euch nur zu beschäftigen. Ihr leistet einen Beitrag, den andere, denen es viel besser geht als den Tafelkunden, oft vergessen haben.