Meine Meinung: Ein Chance für den Wald

So seltsam das klingen mag, aber die heftigen Stürme begünstigen den seit Jahrzehnten aktiv durchgeführten Waldumbau in unserer Gegend, ja deutschlandweit. Denn vielerorts sind noch die Fichten-Monokulturen zu entdecken. Die flach wurzelnden Nadelbäume bedecken, ja erdrücken durch ihr geschlossenes Dach andere Pflanzen. Sie verdrängen das dringend notwendige Licht in den unteren Schichten. Ein Mischwald kann so kaum entstehen.

Unseren Vorfahren sind keine Vorwürfe zu machen, sie haben nach rein wirtschaftlichen Gründen Wälder gepflanzt, die schnell wachsen. Weil Bau- und Brennholz nach den verheerenden Weltkriegen dringend benötigt wurde. Ein gesunder, standhafter, diversifizierter und langsam sich entwickelnder Wald war nicht die Lösung für damalige Probleme.

Seit vielen Jahren treten aber andere Schwierigkeiten auf: Der artenarme Wald ist extrem anfällig für Krankheiten, Schädlinge, Naturereignisse und Trockenheit, um auch nur ein paar Beispiele zu nennen. Fichten sind denkbar schlecht an Steilhängen wie an der Saale aufgehoben, wie man derzeit an der Portenschmiede sieht. Neben dem immensen wirtschaftlichen Schaden für die Besitzer, ist es eine Chance, unterschiedliche Baumarten anzupflanzen, aufgehen zu lassen, die deutlich resistenter und standortgerechter sind.