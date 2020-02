Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ein schönes Fleckchen

Die urige Gastwirtschaft Saaletal-Baude in Kalte Schenke begegnete mir vor etlichen Jahren zum ersten Mal, als ich von Dobian aus kommend und nichts ahnend durch den nahen Wald unseren Kinderwagen schob. Vorbei an abgeernteten Feldern, herbstlichem Laub und unter der wärmenden Sonne stand ich plötzlich mitten in dem kleinen Örtchen. Jugendliche aus der Gegend düsten mit ihren Mopeds über die Feldwege und auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte hielt sich eine Gruppe von Motorradfahrern auf. Sie nutzten offensichtlich das schöne Wetter, um sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen. Eine wirklich tolle Ecke im Thüringer Schiefergebirge, die touristisch unbedingt besser erschlossen werden muss.

Und doch musste ich hören, wie vor Ort für die wenigen Bewohner kaum Möglichkeiten bestehen, um dort adäquat ohne fahrbaren Untersatz leben zu können. Im vergangenem Jahr fuhr ein mobiler Bäcker das letzte Mal die Kalte Schenke an. Zumindest gibt es seit Kurzem einen schnelle Datenautobahn, was am nagelneuen Verteilerkasten zu erkennen ist. Das Handynetz ist auch nicht so der Brüller, aber man sucht ja hier eh die Ruhe. Also herkommen, abschalten, genießen und sich von den Wirtsleuten verwöhnen lassen.