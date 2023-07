Meine Meinung: Eine Glaskugel für die B 281

Marcus Cislak, Lokalreporter in Pößneck

Marcus Cislak über eine Ortsumgehung für Krölpa.

Eine auf den ersten Blick absurd anmutende Idee, die sich auf den zweiten Blick in eine ernste entwickelt: Die B-281-Anrainer in Krölpa und Pößneck-Öpitz genießen die Ruhe wegen der Vollsperrung der Orlatal-Magistrale. Man könnte mit böser Zunge behaupten, die Ruhe ist ihnen unheimlich, darum muss ein Fest her, um Geräusche zu produzieren. Spaß beiseite, das ist freilich Blödsinn. Die Gelegenheit ist jedenfalls momentan günstig, um mal wieder das Thema Ortsumfahrung Rockendorf-Krölpa-Pößneck ins Spiel, besser noch, ins Gedächtnis zu rufen. Wieder und wieder. Heißt es nicht, steter Tropfen höhlt den Stein?

Ich hoffe jedenfalls nicht, dass es noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert, bis die Umgehung gebaut ist. Bis dahin dürfte sich vielleicht auch das Abgasproblem gelöst haben. Was das Verkehrsproblem angeht, vermutlich nicht. E-Lkw oder E-Autos dürften trotzdem die Straßen weiter stark beanspruchen. Vielleicht noch mehr. Aber vielleicht haben Sie, liebe Leser, eine bessere Glaskugel daheim als ich.

Mit Ortsumfahrung dauert die Ruhe länger in Krölpa