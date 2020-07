Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Oase der Orlasenke

Das Rittergut Positz konnte sich am Sonnabend wieder von seiner besten Seite zeigen. Die Sonne schien und zwei Hochzeitsgesellschaften feierten das Jawort ihrer Paare.

Dennoch sind es 32 Hochzeiten, die dieses Jahr auf dem Rittergut ausgefallen sind. Zar kann argumentiert werden, dass diese doch im Folgejahr nachgeholt würden. Allerdings sind es dann unterm Strich trotzdem 32 Hochzeiten, die in dieser Saison ausgefallen sind. Und das kommende Jahr hat keine zusätzlichen Wochenenden, an denen sich ausgefallene Feiern aufholen lassen.

Das Rittergut selbst ist ein Idyll, das sich kaum in Worte fassen kann. Dafür sorgt auch die besondere Lage. Umgeben von Feld, Wald und Wiesen ist der Ort ein idealer Anlaufpunkt etwa für Wanderer oder Radfahren. Das seit 1997 in Besitz der Familie Schwarzer befindliche Gut wird übrigens immer noch an einigen Stellen restauriert.

Herbe Einschnitte: Wie das Rittergut Positz Corona durchlebt