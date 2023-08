Meine Meinung: Eine schöne Art zu schwitzen

So soll das Saunaboot auf der Hohenwarte-Talsperre nach jetzigen Planungen aussehen.

Peter Cissek über das geplante Saunaboot fürs Thüringer Meer

Auf der Bleiloch-Talsperre vor Saalburg ankern seit Sommer 2018 zwei Hausboote namens Treibhouse als schwimmende Ferienhäuser. Bald bekommt auch die Hohenwarte-Talsperre ein Treibhaus oder besser gesagt ein Hausboot, in dem es dem Gast die Schweißperlen nicht nur auf die Stirn treibt.

Am Ufer der ersten Portenschmiede-Bucht will Wena Traeger ihren Saale-Spa im Januar oder Februar zu Wasser lassen. Ihren Angaben zu Folge soll es das erste Saunaboot in Thüringen werden.

Als Inhaberin eines Reisebüros in Pößneck weiß Wena Traeger, wie sehr die Preise für bestimmte Flüge gestiegen sind, sodass sich manche Kunden eine Auslandsreise nicht mehr oder nicht mehr jährlich leisten können. Seit der Corona-Pandemie sei indes das Bewusstsein für die eigene Gesundheit bei vielen Menschen gestiegen, habe sie beobachtet.

Wenn man sich den Online-Buchungskalender des Spa-Bootes auf dem Störmthaler See anschaut, wird man sehen, dass es erst im Dezember die nächsten verfügbaren Sauna-Termine gibt. Nachfrage ist dort vorhanden. Somit kann man der Investorin nur wünschen, dass ihr Angebot auch auf dem Thüringer Meer gut angenommen wird.

Saunaboot soll ab Winter im Hohenwarte-Stausee ankern