Meine Meinung: Einfach gönnen

Oliver Nowak über die Idee zu „Neustadt tafelt“.

Ich möchte behaupten, „Neustadt tafelt“ war ein voller Erfolg. Selbstverständlich ist dafür auch das Wetter mitverantwortlich, denn bei Wind und Regen wären wohl nicht annähernd so viele Menschen gekommen wie am Freitagabend. So simpel die Idee von „Neustadt tafelt“ auch ist, ein paar Hirschraufen und Sitzgarnituren aufzustellen und die Besucher ihr Essen selbst mitbringen zu lassen, so genial ist sie auch. Im Grunde genommen ist es ein großes Picknick für jedermann, umrahmt von Musik.

So etwas wie „Neustadt tafelt“ ließe sich bestimmt auch gut in anderen Städten im Saale-Orla-Kreis realisieren, etwa in Schleiz. Geeignete Orte gäbe es dafür, zum Beispiel den Schlosspark. Im Sommer im Grünen zu sitzen, ist einfach viel gemütlicher, als nur auf dem Pflaster oder Asphalt.

So ideale Bedingungen wie an der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt mit dem angeschlossenen Park sind mitunter nicht überall zu finden. Aber „Neustadt tafelt“ sollte ja auch irgendwie etwas herausstechen, wenn andere Städte und Gemeinden Ähnliches veranstalten sollten. Ich wäre definitiv dabei.