Meine Meinung: Es keimt die Hoffnung

Es wäre wirklich wünschenswert, dass sich einige Menschen aus Ranis und Umgebung fänden, deren Begeisterung für die Natur und ihre Geschöpfe in echtes Engagement münden könnte. Denn der Naturlehrgarten ist wirklich ein herrliches Fleckchen Erde. Grund genug, die Hoffnung keimen zu lassen, hier neue Unterstützer zu gewinnen. Egal was es dort zu tun gibt, etwas Aktivität an der frischen Luft ist immer förderlich für Körper und Geist. Zudem gibt es viel zu lernen, auch für ausgewiesene Gartenfreunde jeder Altersklasse, denn wer womöglich schon alles über Pflanzensamen, Humuserde und die Fortpflanzung heimischer Insekten weiß, kann sich hier dennoch an spannenden Projekten beteiligen, sein Geschick bei der Umsetzung von Veranstaltungen ausprobieren, Schülern Interessantes weitergeben oder ganz neue Informationsformate ausarbeiten. Treffen Gleichgesinnte aufeinander, kommt noch der soziale Austausch hinzu, der stets für Abwechslung sorgt.

Ich habe selbst zum Tag der offenen Gärten erlebt, dass Menschen gar aus anderen Bundesländern nach Ranis kamen, um einmal durch die hübsche Anlage zu schlendern. Das ist nicht nur eine angenehme Freizeitgestaltung, sondern auch eine Inspirationsquelle für den heimischen Garten.