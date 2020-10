Wie zu München das Oktoberfest gehört, so gehört der Karneval nach Neustadt. Während der fünften Jahreszeit haben die Narren das Zepter fest in der Hand. Sie laden zu zahlreichen Veranstaltungen ein, bei denen gemeinsam gefeiert wird.

Einer der jährlichen Höhepunkte in der Orlastadt ist der Karnevalsumzug. Wenn der bunte Tross zu Beginn des Jahres durch die Stadt zieht, warten Tausende Schaulustige in den Straßen Neustadts, um die aufwendig gestalteten und geschmückten Wagen, die witzigen Banner und die farbenfrohen Kostüme der vielen Umzugsteilnehmer zu bestaunen.

Für 2021 wurde das Spektakel allerdings von der veranstaltenden Karnevalsgesellschaft Duhlendorf coronabedingt abgesagt. Ein zu hohes Risiko und zu viel Unsicherheit sind die Hauptbeweggründe für den Entschluss, den man nur allzu gut nachvollziehen kann.

Dennoch werden viele über diese Entscheidung traurig sein, denn in der langen Geschichte des Umzuges – dieser wird seit 1955 durchgeführt – ist dies erst die zweite Absage. Und so steht schon jetzt fest, dass vielen Menschen in Neustadt, aus der Umgebung und auch aus weiterer Entfernung, für die der Umzug fest im Terminkalender gesetzt ist, etwas fehlen wird. Viele hoffen sicher deshalb schon jetzt auf 2022.