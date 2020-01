Meine Meinung: Faszinierende Einblicke

Der Blick hinter die Kulissen eines Porzellanwerks ist beeindruckend. Er führt einmal mehr vor Augen, wie weit wir dank des menschlichen Erfindergeists gekommen sind. Das Porzellanhandwerk bietet sich hierbei förmlich an, reicht es doch Jahrtausende zurück.

Begonnen hat alles bekanntlich in China und schon damals spielte auch die Gestaltung eine Rolle – etwa mit Glasur, Bemalung oder Reliefdekors. Anfang des 18. Jahrhunderts war es dann in Europa soweit. Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walther von Tschirnhaus gelten als Väter des europäischen Porzellans – später entstanden überall auf dem Kontinent Porzellanmanufakturen. Im 20. Jahrhundert veränderte die Industrialisierung die Herstellungsprozesse. All das kulminiert in einem Werk wie dem in Triptis. Bei einem hohen Automatisierungsgrad entstehen in großer Stückzahl Produkte für die Küche zuhause und die verschiedensten professionellen Nutzer. Es ist faszinierend, den vielschichtigen Herstellungsprozess einmal aus der Nähe zu sehen. Am 4. und 5. April stehen bei Eschenbach zum Tag des Thüringer Porzellans wieder die Werktore offen.