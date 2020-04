Meine Meinung: Füttern sein lassen

Wir erleben eine Zeit der Verbote. Kontaktsperre, keine Veranstaltungen, kein Besuch bei Oma. Das ist alles andere als einfach. Ich habe Verständnis, dass es vielen Menschen schwer fällt, sich darauf einzustellen, diese außergewöhnliche Situation zu akzeptieren. Dennoch müssen wir wohl oder übel versuchen, in der Krise ein Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Gleichzeitig ist es völlig legitim, Maßnahmen in Frage zu stellen, über Lösungen zu diskutieren, Einfluss auszuüben auf die Politik, Verbesserungen zu fordern, wo es eben möglich ist. Denn in Erfurt, Berlin oder Brüssel hat man auch nicht immer gleich die beste Lösung parat. In der Krise zählt das Handeln. Im Anschluss kann dann gern ausgewertet werden, damit wir als Gesellschaft daraus lernen. Fürs nächste Mal. Ganz anders sieht die Sache dagegen beim Fütterungsverbot im Raniser Wisentgehege aus. Über diese Vorgabe sollte nicht diskutiert werden. Die Tiere dürfen von Besuchern nicht gefüttert werden. Punkt. Auch das ist nicht einfach. Gerade Kinder sind von den haarigen Riesen fasziniert und es macht ihnen Spaß, den Tieren etwas zu essen mitzubringen. Aber auch dieses Verbot dient schlicht dem Schutz des Lebens. Hier sind es eben Wisent-Leben.