Meine Meinung: Geht ins Museum!

Das Museum Haus Schwandke in Triptis ist eine wunderschöne Villa mit Grünanlagen im Herzen der Stadt. Leider recht versteckt hinter einer Tankstell. Ob viele zufälligen Besucher den Weg hierher finden, weiß ich nicht, aber ich hoffe, die Villa erhält mit der neuen Doppelausstellung zum im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bahnhof und über die alt-ehrwürdige Radiotechnik einen neuen Schwung an Besuchern.

Der personelle und finanzielle Aufwand, ein städtisches Museum zu betreiben, ist immens, keine Frage, nur was ich mich frage: Warum hat ein so liebevoll gestaltetes Haus nur drei Stunden in der Woche auf? Finden sich keine kulturbegeisterten Freiwilligen, die breitere Öffnungszeiten absichern könnten?

Gerade jetzt in der veranstaltungsarmen Zeit, besser bekannt unter dem überstrapazierten Begriff Corona, ist es um so wichtiger, die festen Kulturstätten zu fördern, zu unterstützen, zu beleben. Menschen hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorzulocken, durch breitere Öffnungszeiten.

Kulturschaffende wie Musiker, Maler oder Schauspieler würden sich sicherlich freuen, wenn sie die Gelegenheit bekämen, dort aufzutreten. Warum also nicht auf dem städtischen Grün am Haus Schwandke Museales mit Veranstaltungen verbinden? Freiraum und frische Luft sind da. Dass es funktioniert, sah man am Freitagabend zur Eröffnung der Sonderschauen.

Gleiches gilt auch für Kulturinstitutionen. Geht dorthin und hinterlasst eure Ideen. Lasst die Kultur nicht noch mehr aussterben, nutzt Vorhandenes, solange es sich die Städte noch leisten können.