Meine Meinung: Gelungener Auftakt

Die Stadt Neustadt hat ihrer nächste Bürgergeneration einen wirklich angenehmen Empfang bereitet. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung meinte, man sei beinahe überrascht gewesen, dass so viele Eltern zusagten. Er schob nach: „Und ich hatte es mir viel lauter vorgestellt – mit so vielen kleinen Kindern.“

Das kann jeder als realistische Einschätzung einordnen, der schon einmal am Nachmittag in einen wuseligen Gruppenraum eines Kindergartens eingetreten ist. Der Lokaljournalist ist nicht selten Gast in solchen Einrichtungen und ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Erzieherinnen und Erzieher so manchen Lärmpegel stoisch ertragen. Natürlich wird überall darauf eingewirkt. Niemand lässt Dreijährige bewusst außer Rand und Band geraten. Aber dennoch können das Durcheinandergerede, das hin und wieder im Spiel ausbrechende Geschrei und im besten Fall das viele Gelächter eine Kulisse schaffen, die den Wunsch nach Ohrstöpseln aufkommen lässt. Für Kinder gibt es eben keine Schalldämpfer, und das ist ja auch gut so. Wenn man sich irgendwann austoben darf, dann in der Kindheit. Mit den ganz Kleinen im Augustinersaal dominierte aber sowieso eine entspannte und ruhige Atmosphäre.