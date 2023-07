Meine Meinung: Germany verschwindet

Peter Cissek zu den Folgen der gestiegenen Energiepreise.

Nach der Insolvenz des Vorgängerbetriebes in Triptis hat der damalige Sparkassenchef Helmut Schmidt darauf geachtet, dass der Maschinenpark nicht zerschlagen wird. Damit schaffte er die Grundlage dafür, dass Rolf H. Frowein mit seiner Neugründung sieben Monate später, im Mai 2005, den Porzellanproduktionsstandort und 105 Arbeitsplätze retten konnte. Seitdem hat es sich Schmidt zur Angewohnheit gemacht, in Restaurants in aller Welt auf die Bodenmarke von Tellern, Tassen und Untertassen zu schauen. Öfter als erwartet gab es hier einen Gruß aus der Heimat.

Doch künftig wird das „Made in Germany“ fehlen. Denn neues Porzellan aus dem Triptiser Portfolio wird aktuell in Polen und künftig in Indonesien hergestellt. Frowein zog die Reißleine, weil sein energieintensives Unternehmen ab 2023 den fünffachen Erdgas- und den 4,3-fachen Strompreis hätte zahlen müssen. Wäre er einige Jahre jünger, hätte er eine Lösung wie die Porzellanmanufaktur Kahla anstreben können. Doch nun folgt Triptis eher dem Vorbild von Könitz Porzellan, das Weißporzellan im Ausland kauft und in Könitz veredelt.

Firma aus Asien plant Kauf des Triptiser Porzellanwerkes