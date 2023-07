Meine Meinung: Klare Worte helfen oft

Eingang zur Thüringen Klinik Pößneck C

Stephanie Rössel über das lange „Schweigen“ zum Klinikstandort Pößneck.

Manchmal scheinen Dinge viel verworrener, als sie es tatsächlich sind. In der Diskussion um den Klinikstandort Pößneck sind inzwischen viele Wochen vergangen und das lange „Schweigen“ hat viel Raum für Theorien, Mutmaßungen, Schätzungen und vielleicht auch Missverständnisse gelassen.

Sicher gibt es Situationen, in denen die Zeit für konkrete Aussagen noch nicht reif ist. Aber auch das könnte man dann kommunizieren und davon ausgehen, dass das auf Verständnis stößt. Es geht doch nicht zuletzt darum, die Bevölkerung zu informieren. Ängste und Sorgen zu nehmen, was im Falle einer Verletzung oder eines Unfalls passiert. Es geht nicht darum, wo man beispielsweise zu einer geplanten Knie-OP hingeht, sondern um Notfälle, in denen oft Zeit eine Rolle spielt.

Investitionssummen und Gesetze sind nicht die Dinge, über die man sich einen Kopf macht, wenn jemand erkrankt oder verletzt ist. Das bleibt Sache des Unternehmens, und den Blick auf Wirtschaftlichkeit will diesem keiner absprechen. Nur ein klares Wort an die Bevölkerung: Das wäre nach monatelanger Spekulation wünschenswert.

Hinter verschlossenen Türen: Gespräche zum Klinikstandort Pößneck