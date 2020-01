Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Knau hat touristischen Leuchtturm

Es ist begrüßenswert, wenn der heimische Tourismusangebote durch bundesweit beziehungsweise sogar weit darüber hinaus agierende Unternehmen ausgezeichnet werden. Sie erhalten damit die wohlverdiente Aufmerksamkeit und es stellt eine Wertschätzung der dahinter stehenden Betreiber dar. Es sind diese Leuchttürme, die das schöne Ostthüringen, speziell den Saale-Orla-Kreis, weiter aufwerten und interessanter für potenzielle Feriengäste erscheinen lässt.

Der Kneipp-Ferienhof Alte Försterei in Knau ist ein schönes Beispiel. Die Familie Bachmann hat innerhalb von knapp 25 Jahren das verwilderte Anwesen am Rande Knaus zu einer Erholungsoase um- und ausgebaut. Und dabei selbst zurückgesteckt, wie man hört. Das Bad im privaten Wohnbereich der Besitzer sei bislang noch unsaniert, während die Gäste in den drei Ferienwohnungen mit Komfort ihre Freizeit verbringen können. Dazu gesellen sich Kneipp-, Entspannungs- und Sporteinrichtungen auf dem Grundstück. Das nenne ich mal Einsatz als Gastgeber zum Wohle der Erholungssuchenden! Das nützt vor allem der heimischen Wirtschaft und dem Ansehen von Knau und Umgebung.

Ich hoffe, dass es Signalwirkung hat für Investoren, die sich entschließen könnten, das touristische Übernachtungsangebot weiter auszubauen. Und vor allem die vorhandene gastronomische Einrichtung, die Bowlingbahn, neu zu beleben. Ein neuer Pächter wäre ein willkommener Anfang.