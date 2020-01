Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Krieg und Frieden

Feuer ist Fluch und Segen zugleich. Es ist so elementar für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte gewesen, wie kaum ein anderes. Das Durchbraten von tierischer Nahrung habe beispielsweise einen entscheidenden Impuls gegeben für die Vergrößerung des Gehirns. Kaum zu ermessen ist auch der soziale Aspekt, wenn man wie am Samstag im Orlatal um ein Lagerfeuer herum sitzt – hier wurde über Krieg und Frieden entschieden, neue Allianzen geschmiedet, auf Vergangenes zurückgeschaut oder der nächste Tag geplant. Und die lodernden Flammen, kontrolliert man sie, bieten Wärme in kalten Nächten. Bis heute versuchen wir, Herr über das Feuer zu werden. Manchmal klappt es, manchmal eben nicht.

Jeder weiß, wie gefährlich es werden kann, wenn es außer Kontrolle gerät. Das sieht man derzeit in Australien, wo die Buschfeuer-Saison früher und wohl auch heftiger als sonst, wütet. Eine Fläche so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zusammen sei bisher vernichtet. Während das in Pflanzen gebundene CO 2 freigesetzt wird, ermöglicht die verbrannte Erde wieder neues Leben, welches wiederum Kohlendioxide speichern kann. Wie Phönix aus der Asche sprießen neue Pflanzen nach der Feuerwalze empor.