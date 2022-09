Meine Meinung: Künstliche Intelligenz wird auch Senioren helfen

Marius Koity über noch nicht wirklich erkannte Chancen für die Seniorenmobilität

Mit der Elektromobilität und der kurz KI genannten Künstlichen Intelligenz fremdeln viele Menschen. Es ist wie mit der Eisenbahn. Die galt auch als Teufelszeug, bevor sie die Allgemeinheit wörtlich und auch im übertragenen Sinne entscheidend voran gebracht hat.

So wird von den wenigsten Leuten erkannt, welche Chancen sich durch selbst fahrende Fahrzeuge gerade für die Seniorenmobilität in ÖPNV-vernachlässigten ländlichen Räumen wie das Orlatal und Oberland eröffnen. Tür auf, ins Auto rein, anschnallen, Ziel ansagen und sorgenfrei losfahren, auch wenn die Beine zittern oder die Augen nicht mehr so gut sind – das ist keine Zukunftsvision, das ist mancherorts in dieser Welt beziehungsweise dort schon Realität, wo in leistungsfähige Datenübertragungsnetze und weitsichtige Verkehrsrauminfrastrukturen investiert wurde.

Freilich muss an KI-basierten Technologien noch gefeilt werden – es wird ja auch heute noch geforscht, wie Eisenbahn besser geht. Aber dem alltagstauglichen Fortschritt bei der E-Mobilität und der Künstlichen Intelligenz stehen zu oft noch ideologische Scheuklappen und kurzsichtiges Denken im Weg.

Leidtragende sind die Senioren, denen oft gefühlt das Herz aus der Brust gerissen wird, wenn ihnen der Führerschein entzogen wird.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Zeichen der Zeit jedenfalls erkannt, zumindest auf dem Papier. „Teil- oder vollautomatisiertes Fahren wird neue Ansprüche an Verkehrsprävention, Verkehrsraumlenkung, Verkehrsunfallsachbearbeitung, aber auch Sicherheit stellen“, heißt es in den Schlussfolgerungen der Verkehrsunfallanalyse 2021. Je schneller man Worten Taten folgen lässt, desto sicherer könnten unsere Straßen werden.