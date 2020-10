Alle Landwirte, die ich kenne, üben ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Die meisten von ihnen sehen das Große und Ganze, den Kreislauf, sie erkennen die Zusammenhänge und ich glaube, sie stehen einfach drauf, wenn sich in der Landwirtschaft alles fügt. Sie sind fleißig, durch Wind und Wetter abgehärtet, Beschützer und manchmal auch ganz witzig.

Doch oft werden sie auch ernst. Wenn es um ihre Saat, ihre Ernte, ihre Erträge, Umwelteinflüsse, ihre Tiere und eben auch um Themen geht wie die Afrikanische Schweinepest, zeichnen sich Sorgenfalten auf ihren Gesichtern ab.

Das, was sie das ganze Jahr über versuchen zu schützen, zu hegen und zu pflegen, ist manchmal von einer Minute auf die nächste in Gefahr. Für mich als Außenstehende wird der Eindruck erweckt, dass das Leben in der Landwirtschaft oft auch ein Leben wie auf einem Pulverfass ist. Hagel genügt, ein Funke genügt, Unachtsamkeit genügt und monate- oder jahrelange Arbeit war umsonst.

Umso mehr bleibt zu hoffen, dass wieder bessere Jahre auf die Landwirte zukommen. Mal ein Jahr lang ideales Wetter, mal ein Jahr lang keine Schäden durch Wühlmäuse oder Wildschweine, keine kranken Tiere, keine Launen der Natur, gute Erträge und gute Preise, ein Jahr lang mal keine Sorgen beim Einschlafen – ein Traum.