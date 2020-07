Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mal langsamer, mal schneller

Wo ist nur wieder die Zeit geblieben? Eine Frage, die man sich öfter einmal stellt. Sei es am Tag, wenn der Zeiger der Uhr unaufhörlich weitergerückt ist und man noch nicht das geschafft hat, was man eigentlich schon erledigt haben wollte. Aber auch, wenn man sich vor Augen führt, dass das Jahr bereits schon wieder mehr als die Hälfte verstrichen ist, kommt es einem doch so vor, als hätte man erst vor ein paar Wochen Silvester gefeiert. Dabei steht der Rutsch ins neue Jahr bereits in 156 Tagen wieder an.

Dann ist da noch die Sache mit dem Alter. Kann man es in jungen Jahren meist nicht erwarten, den nächsten Geburtstag zu feiern, stellt man später manchmal eher mit Erschrecken fest, dass man schon wieder ein weiteres Lebensjahr hinter sich gebracht hat. Erlebnisse jagen nur so an einem vorbei, die Kinder wachsen viel zu schnell... Und schon ist es da, dieses Gefühl, dass die Zeit nur so zu rasen zu scheint.

Dann kommt mitunter der Wunsch, dass die Zeit langsamer verstreicht, gar manchmal stehen bleibt. Dass man mehr Spielraum hat, sich wirklich Wichtigem zu widmen, Dinge anzugehen und umzusetzen, die man schon lange machen wollte. Doch nicht selten fehlt sie dann eben, die Zeit, genau das auch zu tun.

Doch wie bei vielen Dingen im Leben, hat auch bei der Zeit die Medaille zwei Seiten. Denn dann kommen auch wieder jene Momente, in denen man einfach nur froh ist, wenn der Tag, die Woche, der Monat oder das Jahr schnell zu Ende gehen.