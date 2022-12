Meine Meinung: Man gewöhnt sich dran

Marcus Cislak über das benötigte Wasser im Garten

Ich bin ja ehrlich, ich habe vor Jahren mal ein oder zwei Wasserfässer im Garten mit Trinkwasser gefüllt, weil das Regenwasser nicht ausreichte. Wohl gefühlt habe ich mich dabei so ganz und gar nicht. Meine Schwiegermutter legte lange darauf wert, dass ihre Blümchen, die sie hegte und pflegte, auch viel gegossen werden. Das war eben so, es tat ihr gut, es war ihr Ein und Alles. Das ist Vergangenheit. Die Trockenheit blieb. Die Regenwasser gefüllten Tonnen fallen nun öfter trocken. Es ist nicht schlimm, denn aufs Pflanzen und Gießen legen wir nicht mehr so viel wert. Entweder wächst es oder eben nicht. Und ich beherzige einen weisen Spruch einer Pflanzenexpertin. Der lebensverändernde Satz lautete in etwa: „Wenn Pflanzen von Anfang an wenig Wasser gewöhnt sind, kommen sie auch deutlich besser mit Trockenheit klar.“ Das ist seither mein Credo im Garten. Wenn etwas stirbt, dann ist das so. Andere Pflanzen wachsen nach, die besser angepasst sind. Es bringt nichts, die gezüchteten Supermarktpflanzen vorm Hitzetod mit eimerweise Wasser zu retten.