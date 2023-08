Meine Meinung: Mit 28 km/h von der Verkehrswacht Orlatal aus dem Verkehr gezogen – völlig zu Recht!

Christian Schneebeck hat es erlebt: Bei der Aktion der Verkehrswacht reichen auch 28 km/h, um angehalten zu werden.

Die Messstelle ist ja schon von Weitem zu sehen. Also: Einfach langsam ausrollen lassen, damit im Tempo-30-Abschnitt vor der Neustädter Regelschule alles passt. Tut’s dann auch, mit genau 28 km/h. Aber rausgewunken wird man trotzdem.

Ist dem Autor dieser Zeilen am Mittwoch so passiert. Beim Abbiegen in die Seitenstraße regierte noch das Unverständnis ob dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit – erst recht angesichts des Mädchens, dessen Auftritt die folgende Ermahnung etwa noch verstärken soll?

Ein „Hallo wach!“ hilft bei der täglichen Rücksichtnahme

Doch siehe da: Mit dem Spätsommerwind weht stattdessen ein Dankeschön durch die Autoscheibe. Die obligatorischen Smileys sind zu diesem Zeitpunkt zwar schon aus, die lieben Worte der Schülerin aber ohnehin viel kostbarer.

Nein, dass bei der Aktion der Verkehrswacht Saale-Orla auch „vorbildliche Autofahrer“ (Wolfgang Schubert) angehalten werden, hatte ich nicht auf dem Schirm. So soll es ja sein: Ein kurzes „Hallo wach!“ – und dann, bitte, tagtäglich die unabdingbare Rücksichtnahme.

Wo Autofahrer im Saale-Orla-Kreis besonders vorbildlich unterwegs sind