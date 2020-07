Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Öffentlichkeit schadet nicht

Probleme der Schulen im Saale-Orla-Kreis öffentlich anzusprechen, sei „nicht der richtige Weg“, weil das die Elternschaft nur beunruhige, meinte Jens Heynisch, die rechte Hand von Landrat Thomas Fügmann (CDU), am Montag im Kreistag. Das erinnerte mich an den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Dieser war vor ein paar Jahren in einer brisanten innenpolitischen Situation der Meinung, dass zu viel Information die Bevölkerung nur verunsichere. Spekulationen schossen daraufhin erst recht ins Kraut.

Heynisch machte vor allem seinem Ärger über die Abrechnung der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) mit dem Landratsamt Luft, die sich am 11. Juni in der Grundschule Pößneck-Ost ergab und als „Beratung“ getarnt war. Die Kreisverwaltung wird allerdings weder UBV-Gründervater Andreas Scheffczyk und seinen Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Stil ändern. Noch werden sich Eltern, die die Schnauze voll haben, einen Maulkorb verpassen lassen.

Wer der Öffentlichkeit die Probleme der Schulen ersparen will, muss sie schnell und nachvollziehbar aus der Welt schaffen. Das war am Beispiel Pößneck-Ost nicht der Fall, auch wenn die Kreisverwaltung in den vergangenen zehn Jahren laut Heynisch sagenhafte 600.000 Euro in den Typenbau gesteckt hat. Die UBV habe ein Vakuum ausgefüllt, das alle anderen Verantwortungsträger aus Politik und Verwaltung zugelassen haben, stellte Marc Roßner (SPD) in der Kreistagsdebatte richtigerweise fest. Das macht die UBV allerdings schon seit den 1990ern – im Fall Pößneck-Ost letztlich erfolgreich.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die UBV ein Stück weit von der Selbstinszenierung lebt. Anders ist es kaum zu erklären, dass die Fraktion am 11. Juni, als in aller Öffentlichkeit überhaupt nichts beraten wurde, viel Zeit für die Schule hatte, am 29. Juni aber durch Abwesenheit glänzte, als der nichtöffentliche Kreistags-Bildungsausschuss Nägel mit Köpfen im Haus machte.

Unterm Strich bleibt zu hoffen, dass das ehrgeizige aktuelle Schulinvestitionsprogramm der Kreisverwaltung halbwegs in der angekündigten Zeit realisiert werden kann. Jetzt schon ist klar, dass für den nächsten Landrat und den nächsten Kreistag des Saale-Orla-Kreises noch genug zu tun bleibt.

Platz 1 auf der Prioritätenliste bedeutet, ab 2023 ist man dran ist