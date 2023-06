Meine Meinung: Plötzlich beste Freunde

Stephanie Rössel über die etwas kühle Stimmung zwischen Neustadt und Pößneck.

Dass man ein Brunnenfest zweifelsohne mit Wasser in Verbindung bringt, steht außer Frage. Als der Jahresempfang des Bürgermeisters am Freitagabend aber buchstäblich ins Wasser fiel, hätte man sich in Neustadt dann doch gerne etwas weniger von dem Nass, was auch noch wirklich kalt war, gewünscht. Sämtliche Wetterapps habe man im Vorfeld befragt. Doch am Ende galt es, das Beste daraus zu machen. Die Band spielte ihr gesamtes Repertoire, um Ralf Weiße etwas Luft zu verschaffen, bis die Regenwolken verschwanden. Kleinere Tonprobleme und seine Krücken, die den Weg auf der Bühne versperrten, kommentierte er mit: „Das ist nun auch schon egal.“

Doch die Gäste, die zu ihm auf die Bühne kamen, hatten nette Botschaften aus den Partnerstädten im Gepäck. Und besonders der Apoldaer Bürgermeister versprach bald „florierende“ Zeiten. Der wohl wirklich passende Begriff hinsichtlich der Landesgartenschau, die man mit den Freunden aus Pößneck und Triptis macht, wie Weiße sagte. Seine Bürgerinnen und Bürger kommentierten die Freundschaft zu Pößneck allerdings mit ein wenig Gelächter.