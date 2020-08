Meine Meinung: Politik für „kleine Leute“

Das Sommer-Grillfest des Kreisverbandes der Partei Die Linke im Saale-Orla-Kreis ist ähnlich dem Karpfenessen der CDU. Nur halt ohne Bundfaltenhose und Rückchen – halt einfach lockerer. Das passt zur Linken und gefällt mir persönlich auch etwas besser, vor allem wohl wegen des Sommers. Und nebenbei war das Sommer-Grillfest themenspezifisch auch ohne Ansprachen und dergleichen ganz schön ergiebig.

Es ist halt die Politik und sind die Interessen der „kleinen Leute“, die sich sowohl in der Partei als auch beim Zusammentreffen ihrer Mitglieder widerspiegeln. Da geht es teilweise um die Einzelnen, die aufgrund ihrer freien Schulwahl bei der Schülerbeförderung zur Kasse gebeten werden. Oder es geht in den Gesprächen auch um die sogenannten Spaziergänger, die sich montagabends treffen und durch die Städte ziehen.

Dabei ist das Anliegen jener „Spaziergänger“, global betrachtet, wirklich lächerlich. Gegen eine Maskenpflicht im Supermarkt oder in öffentlichen Gebäuden auf die Straße zu gehen, ist nicht das Begehren nach mehr Demokratie, sondern der Blödsinn deutscher Jammerlappen-Kultur. In anderen Ländern der Welt, die nicht so eine gute Gesundheitsversorgung haben, wurden quasi über Nacht Ausgangssperren verhängt.

Bei Verstößen ging es, wenn man Pech hatte, direkt in die Zelle, und die Geldbußen betrugen deutlich mehr als ein durchschnittliches Monatsgehalt – und das in demokratischen Staaten. Wer jedoch nicht über den Tellerrand schaut, weiß das nicht.