Meine Meinung: Ruhe und Unruhe

Wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir nicht in Erdbeben-Hotspots wie Kalifornien oder Japan leben. Dort lernen schon die Kleinsten, wie man sich verhält, wenn die Erde so richtig rüttelt. Diese Horrorszenarien sind bekannt und flimmern regelmäßig über den Äther: Verwüstungen, die binnen weniger Minuten passieren und an die schlimmsten Kriege erinnern. Unsere Umgebung, so schön sie ist, kann schnell zu unserem ärgsten Feind werden.

Wichtig ist deshalb Grundlagenforschung zu betreiben – wie auch in Moxa: Weltweite Beben werden dokumentiert, analysiert und Schlüsse daraus gezogen. Das hilft zum Beispiel an Methoden der Frühwarnung zu arbeiten, Baustoffe zu entwickeln, die den Erschütterungen besser standhalten, oder darauf zu verzichten an sensiblen Orten Bauwerke zu errichten.

Das Paradoxe: Den Forschern kommt die Ruhe im idyllischen Moxa zugute. Kaum ein Brummi düst vorbei und kein Bagger schaufelt, was die Erde zusätzlich erbeben ließe. Äußere Einflüsse sind auf ein Minimum reduziert, so können deutlich verlässlichere Daten aus dem Boden gewonnen werden.