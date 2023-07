Meine Meinung: Unterm Strich nicht billig

Peter Cissek zu den Einzelkosten auf Campingplätzen.

Flatrates, ob für Mobilfunk oder den Festnetzanschluss, vermitteln ein Gefühl der Sorglosigkeit. Man schaut bei der Nutzung nicht auf die Uhr, um Kosten zu minimieren. Ähnlich ist es im Urlaub, wenn im Hotelzimmerpreis die Stromkosten und Halbpension enthalten sind oder das Getränkepaket auf dem Kreuzfahrtschiff.

Doch in Zeiten, in denen alles teurer wird, stechen einzeln aufgelistete Angebote wie die der Campingplätze einem regelrecht ins Auge. Wer sich im Internet die Preislisten anschaut und die Einzelposten zusammenzählt, wird feststellen, dass Camping ein Vergnügen ist, das inzwischen einen Preis hat wie die Mietkosten für Wohnmobile auch. Die Campingplatzbetreiber auch am Thüringer Meer haben in den vergangene Jahren in die Ausstattung investiert, so in Waschsalons, Herde und Duschen, die entsprechend des Verbrauchs mit Münzen betrieben werden. Ebenso in fernauslesbare Stromanschlüsse.

Wer aus der Flatrate-Generation nach den schönsten Wochen im Jahr nicht überrascht werden will, sollte als Camper die Kosten vorher überschlagen.