Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Veränderungen unausweichlich

Man könnte meinen, Pößneck habe in Sachen Bildung in den vergangenen Monaten eine erfolgreiche Zeit erlebt. Mitte November erst erhielt der Pößnecker Lehrer für Mediengestaltung am hiesigen SBSZ-Standort, Martin Triebel, den Deutschen Lehrerpreis und konnte sich danach einiger medialer Aufmerksamkeit sicher sein. Seine Schüler hatten ihn aufgrund seiner Fachkenntnisse, des besonderen Unterrichtsstils („mit Schülern auf Augenhöhe“) und seines herausragenden Engagements in der Lehre für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Noch nicht lang ist es her, dass mehrere Projektgruppen aus dem Orlatal beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb erfolgreich waren. Einen ersten Preis gab es zum Beispiel für drei Schüler der Pößnecker Regelschule „Prof. Franz Huth“, die ein Projekt, mit dem sie bereits im vergangenen Jahr erfolgreich bis zum Landesausscheid gekommen waren, konsequent weiterentwickelt und erweitert hatten (Mehr dazu noch in dieser Woche in der Zeitung). In dieselbe Zeit fiel der Bildungspreis für die Electrotechnical Solutions GmbH, deren Chef Mario Franke keinen Zweifel daran lässt, dass er es ernst meint mit seinem Ansinnen, einmal neu über die Art und Weise nachzudenken, wie wir Schüler und Auszubildende auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten. Bei einem früheren Treffen betonte er, man müsse nicht alles hinterfragen, aber es lohne sich, einmal über die Grenzen unseres dualen Ausbildungssystems hinaus zu schauen und sich inspirieren zu lassen. Daran kann ich nichts Falsches ausmachen. Das auf unsere Schulen und Berufsschulen große Herausforderungen warten ist absehbar. Da sind Veränderungen ein Stück weit unausweichlich.