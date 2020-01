Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Viele Aufgaben zu bewältigen

Wenn es brennt, wird die Feuerwehr gerufen. Dieser Satz trifft auch nach wie vor zu. Doch die Kameraden rücken längst nicht mehr nur zu Bränden aus. Ihr Aufgabenspektrum hat sich über die Jahre stetig erweitert. So helfen sie bei Verkehrsunfällen genauso wie bei anderen Notfällen, etwa wenn es eine Tür zu einer Wohnung zu öffnen gilt, in der eine verletzte Person anzutreffen ist. Auch wenn eine Katze vom Baum gerettet werden muss oder ein Vogel im Rohr feststeckt, kommen die Feuerwehrleute, um ihre Arbeit zu tun.

Die Brandschützer, die einer freiwilligen Feuerwehr angehören, tun dies alles im Ehrenamt. Sie stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit und opfern wertvolle freie Stunden, um Hilfe zu leisten.

In den kommenden Jahren wird es für die Feuerwehren nicht einfacher werden, vermutlich kommt noch mehr Arbeit auf sie zu. Beispielsweise in den Trockenperioden im Sommer, in denen es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Bränden gekommen ist. Auch die Ausbildungen, die absolviert werden müssen, werden immer zeitintensiver und anspruchsvoller.

Durch die vielen Herausforderungen wird das kein einfaches Unterfangen, haben doch auch die Feuerwehren mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Daher bleibt nur zu hoffen, dass sich auch weiterhin Menschen finden, die in ihrer Freizeit bereit sind, für die Feuerwehr aktiv zu sein.