Meine Meinung: Vieler Menschen Nerv getroffen

Triptis und Pößneck haben sich am Wochenende das Wagnis größerer öffentlicher Veranstaltungen geleistet, und die Kulturverantwortlichen der beiden Städte haben mit ihren Angeboten den Nerv vieler Einheimischen und Gäste getroffen. Jeweils in vierstelliger Zahl strömten Menschen aller Generationen in den Triptiser Stadtpark und in die Pößnecker Fußgängerzone, und erst einmal können alle Beteiligten zufrieden sein.

Die Stunde der Wahrheit schlägt allerdings in zwei Wochen. Dann werden wir wissen, ob und inwiefern Parkfest und Sommersonntag auch Corona-Schleudern waren.

Nach meinem Eindruck hatten beiden Städte das Glück vernünftiger Besucher. Es war genug Platz für alle da. Keiner musste fremden Leuten in den Nacken atmen, wie es in den vergangenen Jahren manches Mal am Pößnecker Stadtfestsonntagnachmittag in der Fußgängerzone der Fall war. Insofern sind die Hygienekonzepte aufgegangen.

Da können Hobbyvirologen montagabends und bei anderen Gelegenheiten noch so oft erzählen, Corona wäre eine Erfindung oder vorbei oder gar nicht so schlimm: Im Zweifel, und das ist zumindest meine Beobachtung, setzen die meisten Menschen bewusst auf Eigenschutz mit Augenmaß. Mehr muss man auch nicht tun, um Corona Herr zu werden – um in den nächsten Monaten weitere bodenständige Feste wie die beiden vom Wochenende feiern zu können.