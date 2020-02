Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Weitere dunkle Wolken

Fast auf den Tag genau vor zwei Monaten lud der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla erstmals diejenigen Bürger von Wernburg ein, die private Hebeanlagen im Zuge des Anschlusses an die Pößnecker Kläranlage errichten sollten. Das Wort Bürgerinitiative (BI) nahm Uwe Oldenburg, jetziger Vorsitzender ebenjener, damals schon in den Mund. Weit über einhundert Bürger, auch aus Langenorla, sind mittlerweile an Bord.

Es ist erstaunlich was sich für eine Eigendynamik seitdem entwickelt hat. Eine ganze Kette an Ereignissen entspann sich bis zum heutigen Tag: Am 4. Dezember trafen sich Wernburg-Oberdörfler mit ZWA-Vertretern zum Gespräch im Verbandsgebäude in Pößneck, weil ein kollektives „Widerspruchsschreiben“ gestreut worden war. BI-Experte Wolfgang Kleindienst bietet Unterstützung am 6. Dezember an. Am 12. Dezember diskutieren Langenorlaer ebenfalls über geplante Hebeanlagen. Am 8. Januar lassen sich in Wernburg 20 Anwohner zur Gründung einer BI durch Kleindienst beraten. Zur Gründungsveranstaltung der Bürgerinitiative eine Woche später sind 63 Interessierte gekommen, darunter auch Langenorlaer. Jetzt rudert der ZWA zurück, gesteht Fehler ein. Man lässt die Baupläne fürs Oberdorf in Wernburg überarbeiten. Welches Ergebnis dabei herauskommt, ist höchst fraglich. Was ist, wenn die Planer nun doch private Hebeanlagen für die verträglichste Lösung erachten?

Oldenburg wertet es als Erfolg, aber: „Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg.“ Und deutet an, wie ZWA-Werkleiter Volkmar Göschka, dass es Bürger und Gemeinden im Verbandsgebiet gibt, die noch „nichts von ihrem Glück wissen“, wie Göschka im Gemeinderat Wernburg sagte. Gemeint war damit, dass möglicherweise weitere Orlataler Anlagen errichten müssen. Das könnte in Langenorla und auch Schweinitz der Fall sein. Man kann schon weitere dunkle Wolken am Horizont aufziehen sehen, je näher bauliche Realisierungen rücken. Die BI wird wohl den Schwung mitnehmen und nicht locker lassen.