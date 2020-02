Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Weniger Glas, mehr Wurst

Der erste Faschingsumzug in Neustadt ohne Konfetti ist über die Bühne gegangen. Diese Reglementierung passte zur diesjährigen Ausgabe wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Denn der Wind und die regenfeuchten Straßen hätten eine unsagbare Pampe in der ganzen Stadt ergeben, das wäre für die Reinigungskräfte eine Herausforderung ohne Gleichen geworden. Allerdings war eine größere Menge an Alt- und Pfandglas entlang der Straßen zu entdecken gewesen, das zum Teil in tausend Teile zerbrochen auf dem Boden lag. Möglicherweise wären in Zukunft mehr Mülltonnen angebracht, die extra dafür aufgestellt werden könnten.

Dass zu einem Getränk auch immer ein Bratwurst gehört, hat in Thüringen Tradition, wie jeder weiß. Ein paar Zella-Mehliser, pardon, Mehliser fuhren die weite Strecke über den Rennsteig, um den Ostthüringern die kümmelfreie Bratwurst schmackhaft zu machen. Mit einem mobilen Rost fuhren sie übers Pflaster, bekehrten so manchen Neustädter zu diesem neuen, ungewohnten Geschmackserlebnis. Übrigens auch mich, ich konnte eine von den lediglich 30 Bratwürsten ergattern. Die Gewürzmischung ist so völlig anders, so kümmelfrei. Vielleicht entwickelt sich in Neustadt eine neue Tradition: Bratwürste aus Süd-Thüringen für alle. Und weniger Glasmüll außerhalb der Mülltonnen, bitte schön! Wohl bekomm’s!