Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wichtige Details

Ich habe mich gefreut, als ich von diesem Gesetzesvorhaben erfahren hatte. Denn tatsächlich ist die Not in vielen Gemeinden groß und so manche Investition lange ersehnt. Egal wie es jetzt eigentlich heißt – Investitionspaket/Heimatoffensive/Finanzspritze – und wer in Erfurt meint, dafür am meisten getan zu haben. Ich möchte es als ein Signal an die Gemeinden verstehen, dass die Politik sie wieder etwas mehr in den Blick nimmt. Denn man spürt es allenthalben, wenn sich die Menschen besonders in ländlichen Regionen wie im Orlatal zunehmend abgehängt fühlen, missverstanden, unbeachtet, marginalisiert. Das sorgt für Frust und Politikverdrossenheit. Sei es nun Symbolpolitik oder nicht, manchmal ist ein Signal immerhin schon etwas.

Dennoch verstehe ich, wenn man vor Ort in den Gemeinden erst einmal Zweifel hegt und abwartet. Das ist gesunder Menschenverstand. Und Geld allein ist nicht alles. Schon in der ersten Landtagsdebatte zu dieser Investitionsoffensive diskutierten die Parlamentarier viele weitere Aspekte, die möglichen Investitionen im Wege stehen könnten. Können die örtlichen Verwaltungen größere Investitionsprojekte überhaupt zusätzlich bearbeiten oder sind Baufirmen verfügbar, waren nur zwei offene Fragen.