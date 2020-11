Meine Meinung: Wir hoffen weiter

Das leidige Thema Straßenbau ist im ländlichen Raum immer wieder ein Zankapfel, bei dem sich die Geister scheiden. Es gibt viele Beispiele, die über Jahre, manchmal Jahrzehnte, Frust bei Anwohnern, Pendlern und Durchreisenden erzeugen. Oft scheitern solche Mammutaufgaben an den finanziellen Mitteln der Akteure. Gemeinden können sich solche Baumaßnahmen selten leisten, Fördermittel sind immer wieder vonnöten. Sind die in Sicht, haben Kommunen zum Teil nicht mal den Eigenanteil im Gemeindesäckel.

Glücklich schätzen sich diejenigen, die Landesstraßen haben. Wie in Wernburg zum Beispiel. Selbst da ist es gar nicht so einfach vorauszusehen, ob bestimmte Straßenabschnitte zeitnah instand gesetzt werden. Die Schleizer Straße im Oberdorf ist seit Jahren nicht wirklich gut anzusehen, da kann auch der Zweckverband Wasser und Abwasser nichts dafür. Dieser wartete und rechnete damit, dass man mit dem Baulastträger, vormals unter dem Namen Straßenbauamt Ostthüringen bekannt, gemeinsam arbeitet. Quasi in einem Rutsch den Straßenabschnitt wieder aufhübscht. Da tat sich leider bisher nichts.

Durchhalten ist also angesagt. Nächstes Jahr wird’s vielleicht besser, wir bleiben dran und haken nach.