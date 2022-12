Meine Meinung: Wirkungsloser Erfolg

Marius Koity über eine künstliche Aufregung.

Wenn Politiker mit der Lösung echter Probleme in ihrem Wirkungsbereich nicht vorankommen, lenken sie die öffentliche Aufmerksamkeit mit Themen ab, die nichts verbessern, aber mit etwas Glück der eigenen Profilierung dienen, gegebenenfalls bei gleichzeitiger Schwächung des politischen Gegners.

Diese jahrtausendealte Methode der Staatsführungskunst kennzeichnet den Schleizer Flaggen-Streit mit der besonderen Note, dass der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Allam Hanna seinen CDU-Landrat Thomas Fügmann vorführt, ohne dass beider Herren Partei oder der Saale-Orla-Kreis und seine Einwohner, um die es im Kreistag eigentlich gehen sollte, auch nur einen Punkt gemacht haben.

Es ist ein Pyrrhussieg, den Hanna erreicht hat, und es ist ein selten wirkungsloser Erfolg. In seiner Nicht-Wirkung ist dieser jüngste Akt der Flaggen-Provinzposse allerdings ein gefundenes Fressen für alle jene Zeitgenossen, die der Meinung sind, dass die Führenden nicht mehr Volkes Wille vertreten würden. Und nein, die ukrainischen Farben sind kein deutsches Hoheitssymbol. A

ber die Aufregung über die Fahne, die dort oben an ihrem Mast vor dem Landratsamt in Schleiz wahrlich keinem im Weg steht, ist reichlich künstlich. Wer nicht nur darüber reden, sondern fremde Fahnen tatsächlich nicht vor öffentlichen Gebäuden im Saale-Orla-Kreis sehen will, muss sich eben hinsetzen und eine regionale Flaggen-Ordnung schreiben.

Aber warum beschäftigt man sich im Kreistag nicht mit Dingen wie die Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs im Oberland und Orlatal? Dieser ist nämlich auch eine „unnötige Provokation“ (Hanna), und zwar nicht nur einiger, sondern sehr vieler Bürgerinnen und Bürger aller Generationen im Saale-Orla-Kreis.

Kreistags-Beschluss zu Ukraine-Flagge am Landratsamt ändern nichts