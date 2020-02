Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wissen aufgefrischt

Der Name „Xanthippe“ begegnet uns im Alltag nicht wirklich häufig. Dabei gilt der Name von Sokrates’ Frau tatsächlich als Synonym für das Stereotyp einer Frau, die durch ihre Anwandlungen die Geduld ihres Ehemannes auf die Probe stellt. Man merkt gleich, dass diese Zuschreibung wohl aus einer anderen Zeit stammt. Nun ja. Abgesehen von Altertumsforschern oder Philosophie-Studenten sind es wohl höchstens noch Kreuzworträtsel-Profis, die die „Xanthippe“ ganz natürlich in ihrem Begriffs-Repertoire führen.

Und dennoch lieferte die besondere Beziehungsdynamik zwischen Xanthippe und ihrem Philosophengatten so manchem Schreiber über die Jahrhunderte Stoff für Anekdoten und sogar berühmte Theaterstücke. Bekannt sind kleine Geschichten, überliefert von antiken Schriftstellern, dass Sokrates’ Frau ihm aus Wut einen Nachttopf über dem Kopf ausgoss oder ihm in aller Öffentlichkeit die Kleidung entriss. Deren Wahrheitsgehalt bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen. Doch einem Beitrag des Radiosenders Deutschlandfunk Kultur zufolge inspirierten diese Zuschreibungen in Teilen ein Kammerspiel von William Shakespeare. In dem rückblickenden Beitrag über die Uraufführung von „Der Widerspenstigen Zähmung“ im Jahr 1594 in London heißt es: „Schon Sokrates und seine Frau Xanthippe stehen Pate für die beiden Kampfhähne Katharina und Petruchio.“ Ist doch irgendwie nett, anhand der Benennung von Wetterphänomenen im grauen, verregneten Februar etwas Wissen auffrischen zu können, oder nicht?