Man kann über die Dauer der Umsetzung von Vorhaben im öffentlichen Raum sicher geteilter Meinung sein. Der Bürger ist da mit seinem Urteil meist schnell bei der Hand.

Beispiel Brückenreparatur in Pößneck – zusammengefasst könnte der Anspruch der Öffentlichkeit hier so gefasst werden: Die Straße reparieren, bei so geringen Kosten wie möglich – schließlich löhnt der Steuerzahler – keine Abstriche bei der Qualität machen, es soll ja lange halten. Und das Ganze soll am besten schon vorgestern fertig sein. So einfach stellt man sich das manchmal vor.

Ist es aber nicht. Das fängt schon damit an, dass meist erst einmal ganz klassisch Informationen gesammelt werden müssen. Was ist eigentlich los? Wer ist verantwortlich? Oder wie im Pößnecker Fall: Gibt es vielleicht noch Garantieansprüche, auf die man zurückgreifen könnte?

Und da ist man noch längst nicht bei der Fachplanung zur eigentlichen Reparatur angekommen. Alles will geprüft sein, bevor, wie bei öffentlichen Aufträgen vorgeschrieben, die Leistungen ausgeschrieben werden.

Dass wir da eher von Monaten reden als von Tagen, wird spätestens da ersichtlich. Das Ganze dient letztlich der Transparenz und ordnungsgemäßen Durchführung. Ist ja unser aller Geld. Wünscht man sich dennoch manchmal etwas mehr Vortrieb? Sicher.

