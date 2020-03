Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zu spät für Parität

Kurz vor dem Frauentag hatte der Thüringer Ministerpräsident angekündigt, dass das erst im vergangenen Jahr beschlossene Paritätsgesetz vorübergehend außer Kraft gesetzt werden soll. Inhalt des von der rot-rot-grünen Landesregierung eingebrachten Gesetzes ist es, dass Wahllisten in Thüringen künftig jeweils zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt sein müssen. Ausgesetzt werden soll es jetzt mit Blick auf die kommende Landtagswahl und eine mögliche Blockade dieser aufgrund von Klagen und Anträgen der Opposition im Bezug zum Paritätsgesetz.

Dabei geht es dem Gesetz um eine Stärkung der politischen Repräsentation der Frauen. Denn nach wie vor sind Frauen in Thüringen wie im Rest des Landes im politischen Betrieb unterrepräsentiert. Das ist nicht nur auf Landesebene so, auch in den Gemeinden sitzen viel häufiger Männer in den Rathäusern. Woran das liegt? Dazu gibt es viele Untersuchungen und Forschungsansätze. Fakt ist aber, dass es einer Gesellschaft gut tut, beide Geschlechter gleichwertig an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. Ob die Festlegung, Wahllisten nur noch paritätisch zu besetzen, hier einen positiven Beitrag leisten könnte, bleibt weiter offen. Ich habe meine Zweifel an solchen Lösungen.