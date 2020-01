Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zur rechten Zeit gebrüllt

Passender hätte das kaum sein können, auch wenn es traurig und kriminell ist. Nur wenige Stunden nach dem Besuch des Thüringer Innenministers, bei dem es auch um rechtsextreme Bestrebungen unter Jugendlichen der Region Pößneck ging, steht in der Fußgängerzone eine Gruppe Menschen, aus der „Sieg heil“-Rufe hervorschallen. Der Hitlergruß wird gezeigt.

Auch wenn womöglich die NHJ in ursprünglicher Form nicht mehr existiert, oder einen anderen Namen trägt, oder was auch immer, zeigt der Vorfall vom Donnerstagabend, dass es wichtig ist, dass es in Pößneck voran geht, mit der Erkenntnis, dass es das Problem rechtsextremer Jugendlicher gibt. Dass es auch voran geht mit Gegenmaßnahmen, Prävention und Strafverfolgung. Unterstützung von vielen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen wäre hilfreich.

Geld und Personal für die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Freizeitangebote, Kultur und Sport könnte ein Weg sein, manchen Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. Es würde nicht lange dauern, bis sich eine Wirkung zeigt. Aber ob solche Wunschträume wahr werden, ist mehr als fraglich. Man könnte so vieles anschieben in einer Kleinstadt wie Pößneck, damit meine ich nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch die verirrten Jugendlichen mit rechter Gesinnung. Denn, wer wirklich etwas für seine Heimat erreichen will, brüllt nicht „Sieg heil“, sondern versucht, etwas Sinnvolles mit aufzubauen.