Meine Woche: Das Leben schläft nicht

Obwohl man schlafen muss, um leben zu können, schläft das Leben doch nie.

Obwohl noch Ferien sind, war in den Schulen schon wieder Betrieb. Obwohl die langersehnte Erholungs- und Urlaubszeit eingetroffen ist, gab es Action. Obwohl Urlaub war, gab es Menschen, die für andere die Ferienzeit so schön wie möglich gestaltet haben – aus beruflichen Gründen. Nix mit Urlaub. Obwohl Gelassenheit eintreten könnte, stehen letztlich auch Verbrecher nicht still. Die Polizei rückt aus. Genauso wie die Feuerwehr, denn trotz des Sommers – oder gerade deswegen – stürmt es heftig.

Insbesondere in der Ferien- und Urlaubszeit ist der Arbeitsalltag für diejenigen, die weiter arbeiten, nicht unbedingt einfach. Abwesenheitsnotizen ploppen in E-Mail-Benachrichtigungen auf. „Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben und der Kollege ist im Urlaub“, ist eine der Antworten, die man im Grunde schon mitsprechen kann. Dennoch dreht sich das Rad unaufhörlich weiter – so, als wären alle da. Nur, dass eben keiner was sagen oder eine Auskunft erteilen kann.

Vielleicht haut es unsere eigenen Pläne durcheinander, aber böse sind wir trotz des Umplanens doch nicht. Jedem sei seine verdiente Erholungszeit gegönnt. Und manchmal bringt die Unerreichbarkeit der anderer Menschen auch eine gewisse Entschleunigung mit sich. Was braucht man, auch aus privater Sicht, eigentlich wirklich?

Um das zu erfahren, müssen wir manchmal auch zu einer Vollbremsung gezwungen werden – sei es nur, durch den Urlaub derjenigen, die wir gaaaanz dringend brauchen.

Ist doch quatsch eigentlich. Was brauchen wir wirklich? Doch nur ein bisschen Geld, ein paar gute Freunde, die Familie und was zum Genießen. Der Rest ist überschätzter Luxus. Aufregen, zum Beispiel – eine Sache, die wir uns oft gönnen, zum Beispiel bei einer Abwesenheitsnotiz, die rechts unten auf dem Monitor aufploppt. Viel Spaß beim gedanklichen Selektieren!