Meine Woche: Die kleinen Gesten des Alltags

Die Adventszeit neigt sich dem Ende zu. Die Weihnachtsfeiertage sind am Horizont schon zu erblicken. Jedes Jahr fühlt es sich an, als ob der besinnliche Abschnitt kurz vor dem Jahreswechsel schneller vorbei ist als im Jahr zuvor. Je näher die Festtage rücken, desto mehr verfällt man in Stress, weil dies und jenes zur perfekten Feier mit den Liebsten fehlt. Man plant das Fest in seiner knappen Freizeit: Kauft einen Weihnachtsbaum, organisiert das Festessen mit Gans und Kloß daheim oder schlimmer noch, man bettelt die regionalen Gaststätten nach einem Tisch an („Wir sind schon seit Sommer ausgebucht, tut mir leid“). Und dann noch der Geschenke-Kauf. Um wenigstens dort so machen Gang zu ersparen, shoppt man im Internet. Und lässt es sich direkt per Post ins Haus schicken. Ja, die Mitarbeiter der Paketdienstleister rotieren im Akkord.

Am Donnerstagmorgen erlebte ich es live mit, als eine junge Frau einige schwere Pakete in die Redaktionsräume in Pößneck schleppte. Sie war nicht zu beneiden, schwitzte und keuchte. Wir kamen ins Gespräch, als ich ihr meine Hilfe anbot. Bei zwei Gläsern Wasser und ein paar selbstgebackenen Keksen konnte sie durchatmen und begann zu Lächeln, trotz der schweren Tätigkeit. Die Paketbotin erzählte, dass sie Fahranfängerin und eigentlich im Raum Hof tätig sei. Ihr Kollege sei wohl krank und nun kämpfe sie mit dem hiesigen Auslieferungssystem, welche sie vor etliche Herausforderungen stellte. Nebenbei erwähnte sie, dass sie am Mittwoch insgesamt 16 Stunden arbeitete. Das hatte auch einen Grund: „Es reicht nicht zum Leben, deshalb habe ich einen Zweitjob.“ Aber mit ermunternden Worten und kleinen Aufmerksamkeiten kann man auch in stressigen Zeiten für ein Lächeln auf den Gesichtern der Mitmenschen sorgen. Das hilft viel! Denn gerade der Advent ist ein besinnlicher Jahresabschnitt, der zum Entschleunigen und Aufatmen da ist. Kleine Gesten unter Kollegen, Freunden und Bekannten, aber auch Unbekannten regen zu mehr Mitmenschlichkeit an, lassen uns alle näher zusammenrücken.