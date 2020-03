Meine Woche: Gewohnheiten infrage gestellt

Die Rückfahrwarner an meinem Auto sind kaputt. Sie wissen schon, die kleinen Piepser, die uns moderne Automobilisten seit einigen Jahren davon abhalten, beim Rückwärtsausparken kostspielige Bekanntschaft mit einem ungünstig platzierten Betonpfeiler zu machen. „Na und?“, werden Sie jetzt fragen.

Ich erwähne das, weil mich dieser Umstand dazu gezwungen hat, festgefahrene Gewohnheiten zu verändern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit den Rückfahrpiepsern geht, aber ich habe zwar immer versucht, trotz dieser praktischen Einrichtung weiterhin selbst genau hinzuschauen, wie weit ich beim Rangieren noch vom hinter mir parkenden Wagen entfernt bin, aber oft genug verlässt man sich dann doch auf die tönenden Abstandsmelder.

Damit war jetzt erst einmal Schluss. Ich musste mich aktiv wieder „zurückgewöhnen“. Wieder ausschließlich selbst schauen, wo ich mich befinde, Verantwortung von der Maschine – vom System – zurückübernehmen. Selbstständigkeit üben. Sie merken sicher, ich will auf etwas hinaus.

Denn das könnte man durchaus auch mit unserer Situation in der Corona-Krise vergleichen. Plötzlich funktioniert vieles nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Einschränkungen der Freiheit, Quarantäne, Kontaktverbote, Hamsterkäufe und auch die Angst um die eigene Gesundheit sind milde gesagt gewöhnungsbedürftig.

Aber wie im Auto bin ich auch hier der Meinung, dass es gehen wird. Der Mensch ist anpassungsfähig – zwangsläufig muss er das auch sein. Man kann es im Moment an vielen Stellen sehen, auch in unserer Zeitung. Die Leser erfahren von Hilfsinitiativen, der Digitalisierung der Bildung, dem unermesslichen Engagement der Helfer in Pflege, Medizin und vielen anderen Bereichen.

Das Leben in Zeiten von Corona ist für unsere Gesellschaft ein wenig wie Rückwärtsfahren ohne Sicht und die gewohnten Hilfsmittel. Da gilt es, sich auf alte Tugenden zu besinnen: Zurückhaltung, Selbstständigkeit und Solidarität.